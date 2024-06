Elezioni europee: le prime tappe della decima legislatura del nuovo Parlamento Ue

Nella legislatura che si chiude - la nona - il Parlamento europeo ha trattato 467 atti legislativi, di cui 370 completati e 97 rimasti in sospeso e dovranno essere portati avanti dal nuovo Parlamento che nascerà dal voto di ieri.

Lavori della decima legislatura

I lavori della decima legislatura prenderanno il via ufficialmente il 16 luglio con la prima plenaria a Strasburgo (fino al 19). Il primo atto sarà l’elezione del presidente. Avviene a maggioranza assoluta dei votanti. Se per tre scrutini non viene raggiunta la maggioranza, al quarto scrutinio si tiene un ballottaggio tra i due candidati più votati al terzo. Vengono poi eletti i quattordici vice presidenti e i cinque questori. Prima della convocazione della plenaria si terranno le riunioni dei gruppi parlamentari e ci saranno presumibilmente le manovre per formarne dei nuovi o comunque per degli spostamenti di delegazioni tra gruppi. Per la formazione di un gruppo servono almeno 23 deputati che rappresentino almeno sette Paesi. Attualmente i gruppi sono sette: Ppe (Fi), S&d (Pd), Renew (Az-Iv), Verdi, Ecr (Fdi), Id (Lega), La Sinistra. Poi c'è il 'gruppò dei non-iscritti. Tra non-iscritti e nuovi arrivati per ora sono un centinaio gli eurodeputati ancora in cerca di un tetto politico all’emiciclo europeo.