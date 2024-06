Deputato russo rivela: Mosca potrebbe colpire anche le basi aeree dei Paesi Nato da dove partono gli F-16 per Kiev

Mosca potrebbe colpire anche basi aeree di Paesi Nato da cui dovessero alzarsi in volo i jet F-16 forniti all’Ucraina per compiere incursioni nell’ambito del conflitto. Lo ha detto Andrei Kartapolov, presidente della commissione Difesa della Duma (la Camera bassa del Parlamento russo), ribadendo quanto già affermato nel marzo scorso dal presidente Vladimir Putin.

Un certo numero di caccia F-16 che l’Ucraina riceverà dagli alleati occidentali sarà tenuto in basi aeree all’estero, ha detto in precedenza un alto ufficiale del comando dell’Aeronautica militare, Sergii Holubtsov, in un’intervista a Radio Free Europe/Radio Liberty, come riporta il Kyiv Independent. Diversi Paesi della Nato - Danimarca, Paesi Bassi, Belgio e Norvegia - si sono impegnati a fornire decine di F-16 di fabbricazione statunitense all’Ucraina e il primo lotto dovrebbe essere consegnato dalla Danimarca quest’estate.