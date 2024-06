Francia, Macron esclude le dimissioni qualunque sia l'esito del voto. Confermate le elezioni anticipate

Emmanuel Macron esclude l’ipotesi di dimissioni «qualunque sia» l’esito del voto nelle elezioni politiche anticipate del 30 giugno e del 7 luglio: è quanto afferma lo stesso presidente francese nell’intervista esclusiva a Le Figaro Magazine. «Dico ai francesi, non abbiate paura, andate a votare»: il presidente francese risponde così alla domanda se la decisione di convocare elezioni politiche anticipate dopo la vittoria del Rassemblement National alle elezioni europee, non fosse una scelta folle. Cosa risponde a chi dice questo? «Lei è matto, come pretendono?», chiede il giornalista. «No, per niente - risponde Macron - posso confermarglielo. Penso solo alla Francia. E’ stata la scelta giusta, nell’interesse del Paese. E dico ai francesi: non abbiate paura, andate a votare».

Nell’intervista a Le Figaro Magazine, Macron dice di avere «ascoltato il popolo francese, questo è il momento di un chiarimento». Dopo la vittoria del Rassemblement National (Rn) nelle elezioni europee, «non potevamo fare come se non fosse accaduto nulla». In questo senso, 'la dissoluzione (dell’Assemblea Nazionale annunciata domenica sera,ndr.) è il gesto più chiaro, più radicale, più forte. Un gesto di grande fiducia nei confronti dei francesi - puntualizza il presidente - Ho creato una elezione intermedia per chiarire la situazione». Macron si dice inoltre pronto nei prossimi giorni a «tendere la mano a tutti coloro che sono pronti a venire a governare e a lavorare ad una sintesi» per il Paese, «nel senso di un’ambiziosa radicalità».