Ilaria Salis, come funziona l'immunità per gli eletti al Parlamento europeo in custodia cautelare

Per comprendere meglio quali potrebbero essere le dinamiche nel caso dell’elezione al Parlamento europeo di Ilaria Salis - attualmente in custodia cautelare ai domiciliari in Ungheria - viene in soccorso il precedente del politico catalano Oriol Junqueras che nel 2019 si trovò in una situazione simile e fece ricorso alla Corte di Giustizia dell’Ue.

Sentenza della Corte di Giustizia dell’Ue

La Corte - in una sentenza del 19 dicembre 2019 - ha ritenuto, in primo luogo, che una persona eletta al Parlamento europeo acquisisce la qualità di deputato al Parlamento in conseguenza e dal momento della dichiarazione dei risultati elettorali, con il risultato che gode delle immunità garantite dall’articolo 9 del protocollo del Parlamento europeo. Ne consegue che il neo deputato acquisisce l’immunità necessaria per l’adempimento dei suoi compiti.

Immunità di viaggio

In secondo luogo, la Corte ha ritenuto che gli eletti al Parlamento europeo godono dal momento della dichiarazione dei risultati dell’immunità di viaggio connessa al loro status di deputato. Lo scopo di questa immunità consiste nel permettere a tali persone, tra l’altro, di recarsi e di prendere parte alla sessione inaugurale del neo eletto Parlamento europeo.