Borgo Egnazia, al G7 Zelensky incontra i leader: "Con Meloni abbiamo parlato del prossimo pacchetto di aiuti"

I leader si sono poi seduti intorno al grande tavolo rotondo della sala riunioni in attesa dell’arrivo del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che ha poi occupato il posto a sinistra della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla cui destra si è invece seduto Macron.

Dal lato opposto del tavolo, Zelensky si è seduto tra Von der Leyen e Michel, con il quale ha continuato a parlare fitto per alcuni minuti fino all’arrivo di Biden, in ritardo rispetto agli altri leader. Il presidente ucraino si è quindi alzato per stringere la mano a Biden. E’ così iniziata ufficialmente la sessione del G7 sull'Ucraina, dalla quale è atteso l’annuncio di un prestito da 50 miliardi di dollari da finanziare con i rendimenti degli attivi finanziari russi rimasti in Occidente.

«Ho avuto un incontro produttivo con Giorgia Meloni e ho ringraziato l’Italia per il suo sostegno militare, finanziario e umanitario all’Ucraina». Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al G7 di Borgo Egnazia. "Abbiamo discusso dei prossimi passi della nostra cooperazione in materia di difesa, compreso il contributo dell’Italia al rafforzamento del sistema di difesa aerea dell’Ucraina e la preparazione di un nuovo pacchetto di aiuti militari».