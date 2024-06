G7, dall'Europa sostegno al piano Biden per l'Ucraina. Attesa per il discorso di Papa Francesco

Dal vertice del G7 di Borgo Egnazia è giunto un «chiaro sostegno all’Ucraina, al diritto internazionale e alla pace giusta». Lo scrive su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dopo la conclusione della sessione del summit dedicata alla ricostruzione dell’Ucraina. «Ogni giorno rafforziamo le nostre posizioni e aggiungiamo forza alla nostra difesa della vita», ha aggiunto Zelensky, «ogni incontro serve all’Ucraina per ottenere nuove opportunità di vittoria. Grazie a tutti i nostri partner!». « Il piano in tre fasi del presidente Biden merita il nostro pieno sostegno. Abbiamo bisogno di un cessate il fuoco immediato, del rilascio degli ostaggi e di una fine duratura di questa crisi». Lo scrive su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen , a margine dei lavori del G7 a Borgo Egnazia. In Medio Oriente «siamo pronti a fare la nostra parte con un’azione rapida ed efficace per la ripresa e la ricostruzione, che conduca a una soluzione a due Stati», sottolinea.

Dieci incontri bilaterali e un discorso pubblico. La partecipazione, inedita, di Papa Francesco al G7 di Borgo Egnazia, in Puglia, prevede una fitta agenda in soli 7 ore di durata della visita, senza contare gli incontri già previsti in Vaticano, le udienze al presidente di Capo Verde e agli artisti del mondo dell’umorismo. Il Pontefice al G7 parlerà di Intelligenza artificiale. Più volte Francesco ha richiamato la necessità di porre paletti etici a una tecnologia che, priva di controllo, rischia di alimentare in modo inedito la disinformazione e pone sfide senza precedenti su questioni come la privacy e l’identità digitale.

La tecnologia rispetti la dignità umana, è la sua esortazione. Ma non solo. Per il Papa è alta la preoccupazione sulla pericolosità di alcune applicazioni dell’intelligenza artificiale usate nei conflitti. Sui tavoli dei colloqui si parlerà principalmente di pace, come lui stesso ha annunciato, e come essa possa essere minacciata proprio dai rischi dell’uso dell’intelligenza artificiale. Il programma, predisposto dalla Casa Pontificia, è stato presentato oggi dalla sala stampa della Santa Sede. Bergoglio partirà alle 11 di domani dall’eliporto del Vaticano per atterrare dopo circa un’ora e mezza nel campo sportivo della località nel brindisino che ospita in questi giorni il gruppo intergovernativo informale di sette Paesi economicamente avanzati. Ad accoglierlo al suo arrivo, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.