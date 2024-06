Gli alieni? Potrebbero già vivere tra noi sottoterra. Lo studio sorprendente dei ricercatori di Harvard

David Grusch, veterano dell'aeronautica, ha recentemente riacceso il dibattito dichiarando che un programma militare segreto degli USA avrebbe ritrovato i resti di astronavi non umane. Secondo un rapporto del 2023 dell'Ufficio del Direttore dell'Intelligence Nazionale, i casi di UAP avvistati nel 2022 sono stati 510, in aumento rispetto ai 366 del 2021.

Gli autori dello studio, provenienti dal Programma per il Benessere Umano di Harvard, suggeriscono che tali forme di vita potrebbero vivere sottoterra o addirittura all'interno della Luna. Inoltre, gli UAP (Unidentified Anomalous Phenomena), precedentemente noti come UFO, potrebbero non essere semplici fenomeni aerei ma capaci di spostarsi anche sott'acqua.

Gli studiosi di Harvard hanno esplorato quattro teorie principali su come queste presenze aliene potrebbero coesistere inosservate tra noi. La teoria più convenzionale ipotizza una civiltà umana antica e avanzata tecnologicamente. Un'altra teoria suggerisce l'esistenza di una civiltà non umana evolutasi in segreto sulla Terra. Le altre ipotesi includono la presenza di alieni o umani del futuro e infine, la teoria più fantasiosa, quella degli "criptoterrestri magici", paragonabili a figure mitologiche come fate ed elfi.

Nonostante la maggior parte degli esperti scarti l'idea che gli UAP siano prove di attività extraterrestre, i ricercatori invitano a non sottovalutare queste possibilità, proponendo un approccio di umiltà epistemica e apertura mentale. Infatti, mentre l'esistenza di extraterrestri è considerata plausibile, la credenza in entità simili a fate è generalmente ritenuta meno accettabile scientificamente.

Queste riflessioni aprono a nuove e intriganti domande sulla natura dell'universo e sulla possibile coesistenza con forme di vita non ancora comprese o scoperte.