Il G7: "Mosca fermi l'aggressione e paghi i danni". Sostegno al piano Zelensky

Nella due giorni del vertice in Puglia presieduto da Giorgia Meloni, Zelensky ha ottenuto molto. Il presidente ucraino ha siglato due accordi di sicurezza decennali con il Giappone e soprattutto con gli Stati Uniti, considerato da Kiev una porta per l’integrazione nella Nato.

Una posizione che viene declinata anche con un endorsement alla cosiddetta Formula di pace di Volodymyr Zelensky, che sarà discussa alla Conferenza in Svizzera domani e sabato: è questo lo schema da cui partire per immaginare la fine del conflitto, e non la proposta messa sul tavolo nelle ultime ore da Vladimir Putin, che di fatto verrebbe considerata una resa del Paese vittima dell’invasione.

Quanto a Mosca, i 7 Grandi hanno richiamato alla sua responsabilità per i danni inflitti all’Ucraina, che secondo la Banca Mondiale superano ormai i 486 miliardi di dollari: ripagarli è un obbligo "chiaro», sancito dal «diritto internazionale». Per i leader riuniti in Puglia, garantire a Kiev i mezzi per resistere all’invasione è l’unica strada percorribile per arrivare ad una «pace giusta».

In questo senso il summit di Borgo Egnazia ha «accolto con favore il vertice sulla pace in Ucraina previsto in Svizzera il 15 e 16 giugno», assicurando l’impegno «per ottenere il più ampio sostegno internazionale possibile ai principi e agli obiettivi chiave della Formula di Pace del presidente Zelensky», a partire dal «rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina».

La conferenza in programma sul lago di Lucerna, che si apre domani, non ha l’ambizione di delineare i termini di una pace complessiva, anche perché Mosca non è stata invitata e non riconosce la legittimità dell’evento (e non ci sarà nemmeno la Cina alleata di Putin). L’obiettivo di Zelensky, che è arrivato in serata in Svizzera, è creare consenso intorno ad alcuni temi chiave come la sicurezza nucleare, la sicurezza alimentare (dopo il blocco russo all’export nel Mar Nero) e il ritorno dei bambini ucraini sottratti dai russi.

E più in generale, Kiev punta a convincere i Paesi finora rimasti neutrali (nel cosiddetto sud del mondo) a fare pressione sul Cremlino perché cessi le ostilità. Ai lavori parteciperanno i rappresentanti di un centinaio di Paesi (inclusa l’Italia, con il ministro degli Esteri Antonio Tajani, mentre è ancora incerta la presenza della premier Giorgia Meloni). Kiev conta molto anche sul contributo della Santa Sede: lo ha sottolineato Zelensky incontrando papa Bergoglio a margine del G7 in Puglia.