Calcio inglese in lutto. Morto a 54 anni Kevin Campbell: attaccante ex Arsenal ed Everton

Giornata di lutti nel calcio inglese. Dopo la notizia dell’improvvisa scomparsa del portiere classe 1997 del Milwall Matija Sarkic, Arsenal ed Everton annunciano la morte di Kevin Campbell, 54 anni, ex attaccante. Campbell aveva scoperto di essere malato il mese scorso e le sue condizioni sono rapidamente peggiorate.

In carriera ha collezionato 148 gol in 542 partite indossando le maglie di 8 club: cresciuto nell’Arsenal, dopo i prestiti al Leyton Orient e al Leicester era tornato ai Gunners vincendo un campionato, una FA Cup, una Coppa di Lega e una Coppa delle Coppe. Poi il passaggio al Nottingham Forest, l’esperienza al Trabzonspor e, nel marzo 1999, l’arrivo all’Everton dove con 9 gol nelle ultime 8 giornate risulta decisivo per la salvezza. A Goodison Park ci resterà per altre cinque stagioni prima di chiudere la carriera fra West Bromwich e Cardiff.