Kate Middleton riappare in pubblico dopo oltre sei mesi. Re Carlo apre la parata di "Trooping the Colour"

Al via nel cuore a Londra alla parata di Trooping the Colour , evento clou dell'odierna celebrazione del compleanno ufficiale (non anagrafico) del 75enne re Carlo III . Il monarca, tornato all'attività pubblica da oltre un mese sulla scia dei progressi nelle cure per il cancro diagnosticagli a inizio anno, guida il corteo in carrozza con la regina Camilla (e non a cavallo, quest'anno). Mentre in un'altra carrozza, spicca la presenza della principessa di Galles, Kate, con Willam e i tre figli, che torna in pubblico dopo oltre sei mesi come annunciato, mentre anche lei combatte con un cancro e con gli effetti della chemioterapia.

Il corteo solenne è affiancato secondo consuetudine da militari a cavallo in uniformi tradizionali, fra squilli di trombe e salve augurali di cannone di rito, mentre le bandiere con l'Union Jack e i vari stendardi reali garriscono al vento. Alle 11 precise, re Carlo è giunto nel quadrante dove sono schierati in suo onore gli immancabili reparti della Royal Guard, con le giubbe rosse e gli alti colbacchi di pelo d'orso, per passarli in rassegna a piedi sulle note dell'inno nazionale God Save the King.

All'evento, svoltosi secondo una precisa coreografia a partire dal 1748, hanno preso parte circa 1400 soldati e ufficiali in alta uniforme, al suono di musiche o marce varie eseguite dalla bande militari al passaggio dii reggimenti come quello della Scottish Guard, dell'Irish Guard o della Welsh Guard, sotto i diversi colori di reparto. Il sovrano, protagonista assoluto in divisa, vi ha assistito al centro del quadrante, su una piattaforma coperta, con accanto la regina Camilla, fra scrosci di pioggia e qualche raro sprazzo di sole.

Sunak è stato visto seduto nella tribunetta degli ospiti con altri invitati, ed è stato ripreso mentre scattava foto col telefonino. Il primo ministro conservatore - nel pieno di una campagna elettorale che vede favorita l'opposizione laburista di sir Keir Starmer - è tornato giusto in tempo dal vertice italiano del G7 di Borgo Egnazia, in Puglia; mentre in giornata è atteso poi in Svizzera per partecipare al summit a guida occidentale per "la pace in Ucraina".

Kate, impeccabile come nulla fosse accaduto nella sua consueta eleganza a dispetto della malattia (salvo il profilo apparentemente dimagrito) è stata invece notata sorridere da un balconcino, attenta nel seguire le evoluzioni dei reparti accanto ai tre figli: in particolare il piccolo Louis, vicino a lei per tutto il tempo, e come sempre disinvolto a rubare la scena fra battute e gesticolamenti.