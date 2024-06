Morto a 26 anni Matija Sarkic, portiere della nazionale del Montenegro

E’ morto a 26 anni per cause sconosciute Matija Sarkic, portiere della nazionale maggiore montenegrina. Lo ha annunciato sabato il Milwall, club di seconda divisione inglese in cui giocava.

"Tutti esprimiamo il nostro affetto e sostengono la famiglia e gli amici di Matija in questo momento estremamente triste», ha dichiarato la squadra della periferia di Londra in un comunicato, «Il club per ora non rilascia ulteriori commenti e chiede che venga rispettata la vita privata della famiglia di Matija».

Secondo la stampa montenegrina, Sarkic si è sentito male nel suo appartamento a Budva, in Montenegro. Dopo che gli amici del calciatore li hanno informati, i servizi di emergenza sono andati nel suo appartamento e lo hanno trovato morto. Nato in Inghilterra, Sarkic ha trascorso gran parte della sua adolescenza in Belgio, dove si è allenato nelle giovanili dell’Anderlecht. Dal 2018 ha giocato in diverse squadre inglesi, come il Milwall, che lo ha ingaggiato la scorsa estate. Con la nazionale maggiore del Montenegro aveva giocato nove partite, l’ultima delle quali contro il Belgio il 5 giugno.