Vertice in Svizzera, Zelensky: "Questo è il primo passo verso una pace giusta"

" Non saremo in grado oggi di decretare la pace per l'Ucraina ma speriamo di dare inizio al processo. La carta dell'Onu forma la base del diritto, la Russia l'ha attaccata nel modo più brutale . Se vogliamo inspirare lo spirito di pace, Mosca deve essere a un certo punto coinvolta, tutti ne siamo consapevoli. Come comunità internazionale possiamo preparare il terreno per i negoziati fra le due parti in guerra". Lo ha detto Viola Amherd , presidente della Confederazione Svizzera, aprendo il Vertice della Pace di Lucerna.

Oggi, nell'ambito del Summit per la pace in Ucraina e del suo sesto incontro con Zelensky, la vicepresidente Usa Kamala Harris annuncia che gli Stati Uniti forniranno oltre 1,5 miliardi di dollari attraverso lo Usaid e il Dipartimento di Stato per sostenere la popolazione ucraina dal punto di vista civile. Lo si legge in una nota diffusa dalla Casa Bianca. Zelensky è arrivato al Burgenstock, il resort extra lusso vista lago nei pressi di Lucerna, dove nel primo pomeriggio incontrerà la stampa accreditata. Verso le 17:30 invece ci sarà l'apertura ufficiale dei lavori. Annunciando l'incontro fra Harris e Zelensky, un funzionario dell'amministrazione americana aveva sottolineato in precedenza che "la nostra priorità al vertice è enfatizzare che gli Stati Uniti sostengono gli sforzi dell'Ucraina per assicurarsi una pace giusta e duratura basata sui principi della Carta dell'Onu".

Harris, ha spiegato la stessa fonte, "chiarirà che la battaglia dell'Ucraina non riguarda solo l'Ucraina. La posta in gioco è globale. Quello che è in gioco sono le regole e le norme internazionali e noi riteniamo che se consentiamo a un aggressore come Putin di violare questi principi con impunità, allora tutti i paesi sono minacciati perché gli aggressori nel mondo si sentirebbero rafforzati".