Zelensky apre il summit in Svizzera: "Primo passo verso una pace giusta"

«Diamo una chance alla diplomazia». Volodymyr Zelensky, a dispetto del look militare d’ordinanza da commander in chief, al Burgenstock di Lucerna veste i panni dell’uomo di pace. Nell’hotel del glamour d’antan - da 150 anni ospita i grandi del mondo in pieno stile svizzero, anche se ora lo possiede il Qatar - sfilano le 101 delegazioni che hanno accettato l’invito di Berna a partecipare ad una sorta di missione impossibile: immaginare come far tacere i cannoni in Ucraina attraverso i negoziati.

Ma senza la Russia. Esercizio di stile, per alcuni. Eppure, mai come al Burgenstock, il mezzo è il messaggio: da una parte Vladimir Putin che detta anatemi, spacciando il deserto per pace, dall’altra il presidente ucraino, che chiede al mondo di «contribuire» alla soluzione. «America Latina, Medio Oriente e Asia, Africa, Europa, Pacifico, Australia, Nord America: tutti presenti. Insieme stiamo facendo il primo passo verso una pace giusta, basata sulla Carta delle Nazioni Unite e sui principi fondamentali del diritto internazionale», ha messo in chiaro Zelensky.