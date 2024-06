Arabia, India, Brasile, Sudafrica non firmano il comunicato del summit di pace per Kiev

Il vertice per la pace in Ucraina, che ha riunito circa 60 leader mondiali e i rappresentanti di circa 80 governi, si è concluso con una dichiarazione congiunta che chiede la sicurezza del transito nucleare e marittimo, anche se 12 Paesi leader del mondo in via di sviluppo e partner della Russia in alcuni forum hanno rifiutato di firmare il documento.

Tra questi, Brasile, India e Sudafrica - che insieme a Russia e Cina fanno parte del gruppo di economie emergenti noto come BRICS - e il Messico. Armenia, Bahrein, Indonesia, Libia, Arabia Saudita, Thailandia ed Emirati Arabi Uniti non hanno aderito alla dichiarazione finale, mentre 84 Paesi hanno firmato il documento, tra cui i Paesi dell’Unione Europea, gli Stati Uniti, il Giappone, l’Argentina, il Cile e l’Ecuador.

Dichiarazione finale, "rispettare integrità di Kiev"

Decine di Paesi presenti al vertice di pace sull'Ucraina, tenutosi in Svizzera, hanno affermato domenica che l’"integrità territoriale» di Kiev dovrebbe essere rispettata e che il «dialogo tra tutte le parti» sarebbe necessario per trovare una soluzione duratura. «Crediamo che il raggiungimento della pace richieda il coinvolgimento e il dialogo tra tutte le parti», si legge in un comunicato finale, sostenuto dalla stragrande maggioranza degli oltre 90 Paesi che hanno partecipato al forum. Il documento ha anche riaffermato l’impegno all’"integrità territoriale di tutti gli Stati, compresa l’Ucraina».