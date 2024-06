Israele annuncia una "pausa tattica" per gli aiuti umanitari nel sud di Gaza

Una finestra umanitaria di 11 ore al giorno, dalle 8 alle 19 locali (le 7 e le 18 in Italia), nell’area Sud di Gaza, fino a nuovo avviso, per consentire l’ingresso di aiuti umanitari nel territorio palestinese devastato da più di otto mesi di guerra e minacciato dalla carestia. La decisione è stata resa nota stamane all’alba dall’Idf e all’indomani della morte di 11 soldati israeliani, di cui otto nell’esplosione di una bomba nella Striscia e altri due oggi. La zona interessata è quella che va da Kerem Shalom, attraversando il sud di Israele e poi verso il nord del territorio palestinese attraverso la strada Salaheddine. La pausa, si legge in una nota dell’esercito, è stata decisa per consentire «un aumento del volume degli aiuti umanitari che entrano a Gaza» dopo discussioni con l’ONU e con le altre organizzazioni che hanno più volte fatto sapere che gli aiuti che entrano a Gaza attraverso il valico di Kerem Shalom sono molto difficili da trasportare e distribuire alla popolazione che non ha acqua, cibo e medicine, a causa dei bombardamenti e dei combattimenti.

Dal 6 maggio al 6 giugno, le Nazioni Unite hanno ricevuto una media di 68 camion di aiuti al giorno, secondo i dati dell’ufficio umanitario delle Nazioni Unite, noto come OCHA. Questo numero è sceso rispetto ai 168 camion al giorno di aprile e molto al di sotto dei 500 camion al giorno che i gruppi umanitari ritengono necessari. Il flusso di aiuti nel sud di Gaza è diminuito proprio mentre cresceva il bisogno umanitario. Più di un milione di palestinesi, molti dei quali erano già sfollati, sono fuggiti da Rafah dopo l’invasione, affollandosi in altre parti della Gaza centrale e meridionale. La maggior parte ora languisce in tendopoli fatiscenti, utilizzando trincee come latrine, con liquami a cielo aperto nelle strade. Il Cogat, l’ente militare israeliano che sovrintende alla distribuzione degli aiuti a Gaza, ha affermato che non ci sono restrizioni all’ingresso dei camion. Si dice che più di 8.600 camion di tutti i tipi, sia umanitari che commerciali, siano entrati a Gaza da tutti i valichi dal 2 maggio al 13 giugno, una media di 201 al giorno. Ma gran parte di questi aiuti si sono accumulati ai valichi di frontiera e non hanno raggiunto la destinazione finale.