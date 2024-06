Collisione tra navi filippina e cinese in acque contese

Una nave filippina e una cinese si sono scontrate vicino alle isole Spratly, nelle acque contese del mar Cinese meridionale. Lo ha riferito la guardia costiera di Pechino, secondo cui la nave di rifornimento di Manila «ha ignorato molti avvertimenti».

L’imbarcazione «si è avvicinata alla nave cinese in modo poco professionale, provocando la collisione», si legge in una nota.

Pechino ha accusato la nave di essersi «introdotta illegalmente nel mare vicino a Ren'ai Reef nelle isole di Nansha», il nome cinese delle Spratly. Ma la guardia costiera «ha adottato misure di controllo contro la nave filippina in conformità con la legge».