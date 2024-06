Almeno 42 morti nei raid israeliani a Shati e Tuffah, l'obiettivo era il capo operativo di Hamas

Almeno 42 persone sono state uccise negli attacchi israeliani nel quartiere di Tuffah a Gaza e nel campo di Shati. Lo ha detto a Reuters, come riferito da media israeliani, Ismail Al-Thawabta, direttore dell’ufficio stampa governativo gestito da Hamas. L’obiettivo del raid di Israele sul campo profughi di Shati nel centro della Striscia era il capo dipartimento operativo di Hamas Raad Saad. Lo hanno riferito i media israeliani.

L'Ue condanna i raid su Gaza, 'serve un'indagine indipendente'

«L'Ue condanna i bombardamenti che hanno danneggiato la sede del Comitato internazionale della Croce rossa a Gaza e hanno causato decine di vittime. È necessaria un’indagine indipendente e i responsabili devono essere chiamati a rispondere. La protezione dei civili è un obbligo previsto dalle Convenzioni di Ginevra.» Lo scrive su X l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera, Josep Borrell. «Tutte le parti in conflitto sono vincolate ad essa. Il Comitato internazionale della Croce Rossa deve essere in grado di svolgere in sicurezza tutti i suoi compiti previsti dalle Convenzioni di Ginevra, compresa la protezione umanitaria, l'assistenza alle vittime, l’accesso ai prigionieri», ha aggiunto.