Mosca, Stati Uniti responsabili dell'attacco in Crimea. Cinque i morti tra cui tre bambini

Sono cinque, tra cui tre bambini, le persone rimaste uccise a Sebastopoli, in Crimea, nell’attacco missilistico ucraino, mentre altri cinque bambini sono in terapia intensiva. Lo afferma il governatore della città Mikhail Razvozzhayev, secondo quanto riferiscono le agenzie russe. A causa dell’attacco «sono rimaste ferite 124 persone: di queste, tre bambini e due adulti sono poi morti. Inoltre, cinque bambini sono in terapia intensiva», ha detto Razvozzhayev in un commento video pubblicato sul suo canale Telegram. «La situazione a Uchkuevka è difficile, tutte le squadre mediche di emergenza disponibili sono state inviate lì sono già stati portati in ospedale, stanno ricevendo tutto l’aiuto di cui hanno bisogno», si legge nel messaggio scritto dal governatore su Telegram.

Tra i cinque morti nell’attacco missilistico ucraino a Sebastopoli c'è anche la figlia di Oleg Averyanov, il vicesindaco della città portuale di Magadan. Lo rende noto Interfax che cita il sindaco di Magadan, Yury Grishan. «Ci sono bambini tra le vittime, tra cui Sofia, 9 anni, la figlia del vicesindaco di Magadan. La bambina era in vacanza a Sebastopoli con i genitori», scrive Grishan su Telegram, porgendo le sue condoglianze.