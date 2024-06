Petardi dallo yacht incendiano Hydra, l'isola gioiello greca. Effettuati tredici arresti

Hydra è l’isola-gioiello greca a poca distanza da Atene, amata dai vip e da artisti come Leonard Cohen, dove non ci sono nemmeno le auto a impensierire residenti e visitatori. Ma venerdì il gesto irresponsabile di un gruppo di turisti che hanno visto bene di lanciare fuochi d’artificio dal loro yacht verso la riva, rischiava di innescare un incendio di vaste proporzioni come quelli che negli ultimi anni hanno devastato vaste aree in Grecia, con decine di morti. Solo nell’ultima settimana c'è stato un morto a causa dei roghi, che spesso hanno origine dolosa. Le autorità elleniche hanno arrestato 13 persone, sospettate del gesto che ha incenerito un’area di quella che viene definita dai vigili del fuoco come «l'unica pineta dell’isola».

Secondo Kathimerini l’imbarcazione, identificata come Persefoni I, aveva quindi lasciato le coste di Hydra, attraccando sabato pomeriggio alla marina di Agios Kosmas ad Atene. Poco dopo, le 13 persone sono state arrestate. I vigili del fuoco, appreso che l’incendio era stato causato da fuochi d’artificio lanciati da una barca, hanno chiesto alla guardia costiera le coordinate e i dettagli di tutte le imbarcazioni che venerdì notte si trovavano vicino a Hydra, nonché eventuali video. Fondamentale sarebbe stata la testimonianza del capitano di una nave vicina che ha assistito all’incidente. Un gesto che ha provocato l’indignazione dei locali e del sindaco Giorgos Koukoudakis, che ha promesso un’azione legale contro i responsabili, chiedendo pene esemplari. Le fiamme sono state domate sabato pomeriggio. Non sono stati forniti dettagli sui sospettati (secondo indiscrezioni si tratterebbe di cittadini greci), oggi comparsi davanti a un giudice al Pireo per l’incriminazione formale.