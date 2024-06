Argentina sotto shock per la scomparsa di un bambino di 5 anni: il piccolo Loan vittima di tratta?

Il presunto sequestro di un bambino di 5 anni e un possibile legame della vicenda con il mercato della tratta, delle adozioni illegali o addirittura del traffico di organi sta generando una profonda commozione in Argentina. Sono ormai undici giorni che non si sa nulla del piccolo Loan, 5 anni, il più piccolo di otto fratelli di una famiglia umile della località di 9 de Julio, scomparso nella campagna profonda della provincia di Corrientes, nel nord-est del Paese.

La giustizia, riferiscono i media locali, sta lavorando all’ipotesi che il bambino sia stato sequestrato e trasferito da Corrientes alla vicina provincia del Chaco e da lì forse in Paraguay. Non si esclude in questo senso che il movente possa essere quella della vendita nel mercato delle adozioni illegali, della tratta o anche del traffico di organi. Secondo quanto è trapelato nelle ultime ore alla stampa uno dei detenuti, un ex ufficiale della Marina, avrebbe cercato di togliersi la vita in cella e si sarebbe offerto di collaborare. L'attesa adesso è tutta su una piena confessione che possa portare ad avere certezze sulle sorti del piccolo Loan.