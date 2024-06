Un uomo muore dopo un peeling, il Brasile vieta l'uso del fenolo. Ecco cos'è

Il fenolo è una sostanza chimica con molteplici utilizzi, nota anche come acido fenico. Viene ampiamente utilizzato in vari settori industriali, come la produzione di plastiche, disinfettanti, farmaci e cosmetici. Tuttavia, il suo utilizzo è controverso a causa dei potenziali rischi per la salute umana.

L’iniziativa arriva dopo la morte di un giovane imprenditore a San Paolo, all’inizio del mese, che si era sottoposto ad un peeling al fenolo. In una dichiarazione, l’autorità afferma che il divieto rimarrà in vigore durante le indagini sui potenziali danni associati all’uso della sostanza chimica. «La misura precauzionale adottata dall’Anvisa - si spiega - mira a salvaguardare la salute e l’integrità fisica dei brasiliani».

L’Agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria (Anvisa) del Brasile ha vietato la vendita di prodotti a base di fenolo e il loro utilizzo in procedure sanitarie o estetiche. La decisione entra in vigore oggi con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Utilizzi industriali e medici

Nell'industria, il fenolo viene utilizzato per produrre resine fenoliche, utilizzate nella produzione di materiali plastici e adesivi. Inoltre, è un componente chiave nella sintesi di alcuni farmaci e disinfettanti. In ambito medico ed estetico, il fenolo è impiegato in trattamenti come il peeling chimico profondo, utilizzato per trattare cicatrici e rughe.

Rischi e precauzioni

Nonostante i suoi benefici in vari campi, il fenolo presenta diversi rischi per la salute. L'esposizione a questa sostanza può causare irritazioni della pelle, problemi respiratori e, in casi estremi, danni sistemici. Gli effetti nocivi sono particolarmente gravi se il fenolo viene assorbito attraverso la pelle o ingerito.

La risposta delle autorità sanitarie

La decisione di Anvisa di vietare i prodotti a base di fenolo evidenzia l'importanza di una regolamentazione rigorosa nell'uso di sostanze chimiche potenzialmente pericolose. Questo episodio solleva interrogativi sull'efficacia dei controlli e delle normative esistenti in Brasile, spingendo le autorità a rivedere e rafforzare le misure di sicurezza per proteggere la salute pubblica.