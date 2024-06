Travolta da un'onda anomala, 28enne italiana muore in Portogallo

Una turista italiana di 28 anni è morta a Madeira, in Portogallo, dopo essere stata travolta da un’onda anomala mentre scattava foto su una scogliera: lo riferiscono i media del Maceratese, provincia di cui la giovane era originaria. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di giovedì e oggi è stata dichiarata la morte della giovane, laureata in Medicina e specializzatasi in psichiatria a Padova, dove lavorava.

Margherita, questo il suo nome, si trovava in vacanza insieme alla sorella minore Ester, ricercatrice, alla madre, insegnante ed ex sindaco di Colmurano, e al papà, un imprenditore. Era insieme alla sorella in spiaggia quando si è arrampicata sulla scogliera per scattare una foto ma un’onda l’ha fatta cadere e le ha fatto sbattere la testa. Portata in ospedale, le sue condizioni erano subito apparse critiche per il trauma cranico e per l’acqua entrata nei polmoni.

«Una disgrazia impensabile», il commento del sindaco di Colmurano, Mirko Mari, «Margherita anche se ha studiato fuori capitava spesso di incontrarla a Colmurano ed era attiva con i ragazzi di Borgo futuro», un progetto locale che promuove solidarietà e sostenibilità.