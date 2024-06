La Lega fa eco a Orban: Bruxelles arrogante, nell'Ue serve un grande gruppo di patrioti

«Davanti all’arroganza di Bruxelles, che sulle nomine si comporta come se nulla fosse dopo il voto dei cittadini e che non aspetta l’esito delle elezioni francesi, è quantomai necessario unire le forze di chi vuole cambiare l’Europa e offrire una alternativa alle sciagurate sinistre. Come auspicato più volte da Matteo Salvini, non è più rinviabile un grande gruppo per radunare i patrioti europei». E’ quanto si legge in una nota della Lega.

Orban: "Per fine anno i patrioti saranno maggioranza in Occidente"

«Domenica si svolgeranno due eventi decisivi. Dovremmo rivolgere lo sguardo attento a Parigi e Vienna. Ieri hanno anche fatto un grande passo verso il cambiamento in America. Se tutto andrà secondo i piani e il Buon Dio ci aiuterà, entro la fine dell’anno i patrioti saranno la maggioranza in tutto il mondo occidentale». Lo ha scritto ieri il presidente ungherese Viktor Orban in un editoriale Magyar Nemzet. Oltre alle legislative francesi, il riferimento a domenica a Vienna sembra riguardare l’intervento televisivo atteso di domani mattina con Herbert Kickl, presidente del Partito della Libertà, di estrema destra e anti-immigrazione, che segna il terzo appuntamento domenicale con leader politici nel secondo canale austriaco Orf2, in vista delle elezioni convocate in Austria per il 29 settembre con la sfida al cancelliere conservatore Karl Nehammer, sostenuto anche dai Verdi. Kickl è visto nettamente in vantaggio nei sondaggi, dopo aver già raddoppiato i propri seggi all’Eurocamera nelle europee. «Nonostante il patto che blocca la volontà degli elettori, continueremo a costruire la cooperazione dei partiti europei di destra», scrive ancora Orban nel proprio editoriale. «I partiti di destra devono creare fazioni forti al Parlamento europeo e poi costruire la cooperazione tra questi gruppi».