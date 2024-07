Il deputato del Texas Lloyd Doggett primo democratico a chiedere il ritiro di Biden

Lloyd Alton Doggett II (nato il 6 ottobre 1946) è un avvocato e politico americano che rappresenta il Texas come deputato degli Stati Uniti. Membro del Partito Democratico , rappresenta un distretto con sede ad Austin dal 1995, attualmente numerato come il 37º distretto congressuale del Texas.

Il deputato del Texas Lloyd Doggett chiede a Joe Biden di farsi da parte, divenendo il primo democratico a esortare pubblicamente il presidente a ritirarsi. "Dovrebbe prendere la dolorosa e difficile decisione di ritirarsi», ha detto Doggett spiegando che la sua decisione di uscire allo scoperto «non è stata presa alla leggere e non intacca il rispetto nutrito nei confronti di Biden. Detto questo l'impegno di Biden è nei confronti del Paese e per questo chiedo» che si ritiri.

Doggett ha servito come membro del Senato del Texas dal 1973 al 1985. È stato il candidato democratico per le elezioni al Senato degli Stati Uniti del 1984 in Texas, perdendo contro il candidato repubblicano, il senatore degli Stati Uniti Phil Gramm. Doggett è autore della legge che ha creato la Commissione per i Diritti Umani del Texas , oltre a una legge che proibisce i proiettili "cop killer" e una legge "sunset" che richiede la revisione periodica delle agenzie governative. Ha ottenuto attenzione nel 1979 come membro dei "Killer Bees", un gruppo di 12 senatori statali democratici che si opponevano a un piano per spostare le primarie presidenziali del Texas all'11 marzo.

Doggett è nato ad Austin, figlio di Alyce Paulin (Freydenfeldt) e Lloyd Alton Doggett. I suoi nonni materni erano svedesi. Doggett ha conseguito sia una laurea in amministrazione aziendale che una laurea in giurisprudenza presso l'Università del Texas ad Austin, dove ha servito come presidente del corpo studentesco nel suo ultimo anno. Durante gli studi, ha anche aderito alla fraternità Lambda Chi Alpha.

Nel 1989, Doggett è diventato sia un Giudice Associato della Corte Suprema del Texas che professore aggiunto presso la Scuola di Giurisprudenza dell'Università del Texas.

Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti

Doggett è stato eletto alla Camera dei Rappresentanti nel 1994 nel distretto allora denominato 10º distretto dopo il pensionamento dell'incumbent Jake Pickle. È stato uno dei pochi democratici a vincere un seggio aperto nella grande ondata repubblicana di quell'anno. Ha continuato a vincere con alte percentuali di voto nelle elezioni successive, affrontando solo oppositori libertari.

Ridisegnazione dei Distretti

Nel 2003, la Legislatura del Texas ha ridisegnato i confini del distretto di Doggett, dividendolo in più distretti e inserendo la sua residenza in un nuovo 10º distretto fortemente repubblicano. Doggett si è trasferito al nuovo 25º distretto, vincendo le primarie democratiche e le elezioni generali. La Corte Suprema degli Stati Uniti nel 2006 ha ordinato il ridisegno di diversi distretti, incluso il 25º, a causa di violazioni dei diritti degli elettori latini.

Elezioni dal 2012 al 2022

Doggett ha affrontato numerosi cambiamenti di distretto a causa della ridisegnazione, ma è riuscito a mantenere il suo seggio, spostandosi al 35º distretto nel 2012 e infine al 37º distretto nel 2022. Durante questi anni, ha affrontato sfide elettorali significative, ma ha sempre mantenuto un forte sostegno elettorale.

Posizioni Politiche

Aborto

Doggett sostiene la legalizzazione dell'aborto e ha votato contro i tentativi di bandire procedure chiamate "partial-birth abortions". Ha ricevuto una valutazione del 100% da NARAL.

Ambiente

Doggett è un sostenitore della preservazione ambientale ed è uno dei principali oppositori della perforazione petrolifera nell'Artico. Ha scritto una legislazione sul cambiamento climatico e ha votato a favore dell'American Clean Energy and Security Act.

Diritti LGBT

Doggett ha votato contro emendamenti costituzionali che avrebbero bandito i matrimoni tra persone dello stesso sesso e l'adozione da parte di coppie omosessuali. Ha co-sponsorizzato il Respect for Marriage Act per abrogare il Defense of Marriage Act.

Tasse

Doggett ha introdotto legislazioni per limitare le strategie delle aziende americane per ridurre le loro aliquote fiscali attraverso l'uso di paradisi fiscali. Ha criticato il rinnovo dei tagli fiscali di Bush e ha guidato iniziative per chiudere scappatoie fiscali.

Sanità

Doggett ha votato a favore della Patient Protection and Affordable Care Act e ha sponsorizzato legislazioni per proteggere i diritti dei pazienti anziani e ridurre i costi dei farmaci.

Immigrazione

Sostiene un programma di lavoratori ospiti per gli immigrati non documentati e il programma DACA per i "Dreamers".

Iraq e Siria

Doggett si è opposto all'autorizzazione della guerra in Iraq e ha votato contro finanziamenti continui per il conflitto. Nel 2023, ha votato per il ritiro delle truppe statunitensi dalla Siria.

Doggett continua a essere una figura di spicco nel panorama politico del Texas e degli Stati Uniti, sostenendo una vasta gamma di politiche progressiste.