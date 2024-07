Orbán a Kiev: “Accelerare il processo per la tregua”. Zelensky: “Serve una pace giusta”

Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha chiesto un rapido cessate il fuoco in Ucraina per facilitare i colloqui di pace dopo aver incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel Paese devastato dalla guerra. «Ho chiesto al presidente di considerare se... un rapido cessate il fuoco potrebbe accelerare i colloqui di pace», ha dichiarato il leader ungherese in una conferenza stampa accanto a Zelensky, aggiungendo che il cessate il fuoco da lui immaginato sarebbe a tempo determinato.

È importante che l’Europa mantenga il sostegno militare all’Ucraina mentre l’esercito sta lottando per contenere gli attacchi sferrati dalla Russia: lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante un incontro con la stampa alla presenza del premier ungherese, Viktor Orban. «È molto importante per tutti noi in Europa che il sostegno dell’Europa all’Ucraina rimanga ad un livello sufficiente, anche per quanto riguarda la nostra difesa dal terrore russo. L’Ucraina ha bisogno di una pace giusta. Apprezziamo che la visita avvenga subito dopo l’inizio della presidenza ungherese dell’Unione europea», ha detto il leader ucraino in conferenza stampa, sostenendo che «questa è una chiara indicazione delle nostre priorità europee comuni, di quanto sia importante portare una pace giusta in Ucraina» ha dichiarato Zelensky.