Erdogan a Putin: possiamo gettare le basi per un accordo di pace in Ucraina

«Una pace giusta in Ucraina è possibile». Questo il messaggio recapitato dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan al collega russo Vladimir Putin, durante un faccia a faccia avvenuto nella capitale del Kazakistan Astana. «La Turchia continuerà a fare di tutto per raggiungere la pace. Riteniamo fondamentale in primo luogo giungere a un cessate il fuoco nel più breve tempo possibile; con la cessazione delle ostilità si porranno le basi per un negoziato che conduca a una pace giusta. Una strada che riteniamo possibile», ha detto Erdogan a Putin. Putin ed Erdogan si sono incontrati in occasione di un vertice del 'Gruppo di Shanghaì, organizzazione di cui la Turchia è da 10 anni un Paese osservatore.

"Israele minaccia pace globale"

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha discusso della situazione in Medio Oriente con il collega russo Vladimir Putin. I due si sono incontrati nella capitale del Kazakistan Astana in occasione del vertice del «Gruppo di Shanghai», di cui la Turchia è un Paese osservatore. «Il presidente Erdogan ha comunicato al presidente Putin che gli attacchi sferrati da Israele su Gaza continuano a minacciare la pace globale, ma soprattutto la stabilità dell’intera regione e in particolare del Libano, finito nel mirino di Israele», si legge in un comunicato della presidenza, emesso a margine dell’incontro, in cui si chiede l’intervento «di altri Paesi» per evitare che il conflitto si espanda. Sempre in tema di Medio Oriente, Erdogan ha comunicato a Putin la ferma intenzione della Turchia di non permettere la costituzione di uno Stato terrorista oltre il confine con la Siria e continuare la lotta ai separatisti curdi del Pkk/Ypg. Ankara ha un contingente nelle province del nord Siria che Putin spinge affinchè Erdogan richiami in Turchia. Erdogan, al contrario, non vuole che i curdi tornino ai confini turchi e chiede che la Russia intervenga «per raggiungere una pace stabile e duraturà».