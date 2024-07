Usa 2024, gaffe di Biden: "Sono la prima donna di colore vicepresidente". E insiste: "Io il più qualificato per la Casa Bianca"

La confusione fra se stesso come vicepresidente di un presidente afroamericano come Barack Obama e la sua vicepresidente afroamericana Kamala Harris è la nuova presunta gaffe del presidente americano Joe Biden, al quale ormai negli Stati Uniti non si fanno più sconti. Leggi anche Elezioni Usa, 168 manager e finanziatori chiedono a Biden di lasciare. Ma il presidente non molla: "Posso ancora battere Trump" Durante un’intervista alla radio, il capo della Casa Bianca si è definito «la prima vicepresidente nera a servire con un presidente nero», esprimendo orgoglio per questo, secondo quanto riporta fra gli altri il New York Post. Il suo staff ha minimizzato su X: «Questo è assurdo. Era abbondantemente chiaro cosa intendesse il presidente. Questo sarebbe considerato un modo di parlare perfettamente normale per qualsiasi altra persona in America, ed è stato certamente normale per Joe Biden per tutta la sua carriera. Cosa stiamo facendo ancora?» Biden liquida i timori e insiste: 'Sono il più qualificato' "Nessuno è più qualificato di me per la presidenza e per vincere la corsa" alla Casa Bianca: "sono il più qualificato". Incurante dei timori del partito e degli elettori, Joe Biden ribadisce che non intende lasciare e si dice sicuro di poter vincere le elezioni e restare in carica altri quattro anni. Nei 22 minuti di intervista a Abc, il presidente Usa appare più sicuro e incisivo rispetto alla disastrosa performance al dibattito contro Donald Trump, ma le sue parole non sembrano in grado di rassicurare e spazzare via i dubbi.

Incalzato da George Stephanopoulos sui timori relativi alla sua età e al suo stato di salute, Biden cerca di smarcarsi alle domande. "Sono in buona forma. Non correrei se non credessi di poterlo fare", ha detto spiegando di sottoporsi a controlli medici di routine. "Non esiterebbero a dirmi che c'è qualcosa che non va", ha quindi aggiunto. Il presidente però non si è impegnato a sottoporsi a una valutazione medica indipendente. "Con la presidenza faccio un test neurologico completo ogni giorno", si è limitato a dire ribadendo che il dibattito tv è stato un "brutto episodio" e "non un segnale di un problema più serio". Biden ammette di essere arrivato al confronto esausto e di non essere riuscito a recuperare a causa di un brutto raffreddore. "La responsabilità di come è andato il dibattitto è solo mia", ha aggiunto puntando comunque il dito contro il "bugiardo patologico" di Trump che ha mentito ripetutamente.