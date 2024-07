Elezioni in Francia, affluenza record: alle 17 è al 59%. E il Cremlino interviene a favore di Le Pen: “Volontà degli elettori manipolata”

L’affluenza al ballottaggio delle legislative in Francia si conferma a livelli record: secondo i dati del ministero dell’Interno, alle 17 ha votato il 59,71% degli aventi diritto, contro il 59,39% di una settimana fa alla stessa ora. Intanto il ballottaggio delle legislative francesi è seguito con grande attenzione a Mosca, che contava sul successo pieno dei lepenisti per incrinare la compattezza dell’Occidente nel suo sostegno a Kiev. Non a caso, proprio nel giorno del voto, Serghei Lavrov ha inviato un messaggio che equivale ad un endorsement per il Rassemblement National: «Il secondo turno è stato concepito per manipolare la volontà degli elettori», ha detto il capo della diplomazia russa, scagliandosi contro il maxi-accordo di desistenza siglato dalla gauche e dai macroniani. Proprio Marine Le Pen, alla vigilia della consultazione, aveva affermato che la postura della Francia sul conflitto in Ucraina sarebbe cambiata, e non di poco, con il suo delfino Jordan Bardella a Matignon. A partire da due scelte chiave: il veto di Parigi all’utilizzo di Kiev delle armi francesi per colpire in territorio russo e il rifiuto netto di considerare l'invio di soldati d’oltralpe in Ucraina.