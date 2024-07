Francia al voto, Macron non crolla e punta a fare l'ago della bilancia. Il premier Attal si dimette

Macron perde la sua scommessa ma non crolla. La sua ormai ex maggioranza esce dalle urne con le ossa rotte, ma meno del previsto; e soprattutto, viste le premesse, alla sua più diretta rivale per l’Eliseo va sicuramente peggio. In due settimane sull'ottovolante, è andato in scena il flop del presidente che si credeva Jupiter e ormai può soltanto sperare di fare l’ago della bilancia in una coalizione tutta spostata a sinistra, con il tribuno Mélenchon che lo attacca e rivendica il governo e in cui i suoi deputati sono stati falcidiati prima dalle legislative del 2022, poi da quelle anticipate di oggi. Per qualcuno la decisione di sciogliere l’Assemblea nazionale dopo la batosta alle europee è stata un hara-kiri, un azzardo da giocatore di poker, per altri un peccato di presunzione.

Sono tanti in Francia a raccontare di aver vissuto come un incubo quei pochi minuti dopo l’annuncio dell’umiliazione elettorale del 9 luglio, quando il capo dello Stato, in una diretta tv senza precedenti subito dopo gli exit-poll, annunciò di aver già firmato lo scioglimento delle Camere e comunicò agli attoniti francesi le date delle elezioni legislative anticipate. Dopo 5 anni di mandato, nel 2022 Macron era stato rieletto dopo aver battuto Marine Le Pen con un margine ridotto rispetto al 2017: era sceso dal 66,10% al 58,55%. E, subito dopo, aveva perso la maggioranza assoluta in Assemblée Nationale, 250 seggi contro i 361 che gli avevano consentito di governare fino ad allora. Quei 250 seggi, per una decisione dello stesso leader di Ensemble (Renaissance partito presidenziale più i centristi e Horizons, il movimento dell’ex premier Edouard Philippe) non si sono adesso dimezzati ma quasi. Anche se i macroniani, pur non essendo più maggioranza relativa, sono riusciti contro tutte le previsioni a piazzarsi al secondo posto dietro la sorpresa del Nuovo Fronte Popolare, davanti all’ultradestra del Rassemblement.