Accordo tra Germania, Francia, Italia e Polonia: missili a lungo raggio per difendere l'Europa

Germania, Francia, Italia e Polonia intendono sviluppare un’arma difensiva con una gittata di oltre mille chilometri. I missili potrebbero raggiungere obiettivi russi dal suolo tedesco. Lo scrive la 'Frankfurter Allgemeine Zeitung', che cita proprie fonti con un articolo da Washington. Il quotidiano tedesco è rilanciato anche dall’agenzia russa Ria Novosti. Secondo l’articolo, a margine del vertice della NATO a Washington, i ministri della Difesa dei quattro Paesi hanno firmato una dichiarazione di intenti per lo sviluppo di armi ad alta precisione a lungo raggio. Finora il documento contiene solo linee guida generali.

Cina e Russia contro la Nato, richiami alla guerra fredda

Una Nato più forte al fianco dell’Ucraina, nella sua guerra contro la Russia, non piace ovviamente a Mosca ma fa irritare anche la Cina che, condannata come grande facilitatore dell’aggressione russa, reagisce a sua volta accusando i leader riuniti a Washington per il 75esimo anniversario dell’organizzazione atlantica di ricreare un clima di guerra fredda.