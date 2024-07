Crolla una scuola in Nigeria, 21 alunni morti e 69 feriti

Un giornalista dell’ AFP ha visto cinque corpi nell’obitorio di un ospedale e 11 in un altro . Tutti indossavano uniformi scolastiche . Sul luogo del crollo le scavatrici meccaniche sono state usate per cercare di salvare le vittime intrappolate sotto le macerie, mentre i genitori cercavano disperatamente i loro figli . La folla si è radunata intorno all’edificio di cemento crollato e ai cumuli di macerie. Le autorità di Jos avevano precedentemente dichiarato che «diversi alunni» erano rimasti uccisi nel crollo parziale della scuola.

Almeno 21 alunni sono stati uccisi e 69 feriti quando la loro scuola è crollata nella Nigeria centrale venerdì, ha dichiarato un portavoce della Croce Rossa . Nuruddeen Hussain Magaji ha detto che ci sono «21 morti e 69 feriti» che sono stati «tutti ricoverati in vari ospedali».

L’ Agenzia nazionale per la gestione delle emergenze (NEMA) ha riferito che un edificio a due piani che ospitava la Holy Academy a Busa Buji era crollato, «uccidendo diversi alunni». Un residente locale, Chika Obioha , ha detto di aver visto almeno otto corpi e molti feriti. « Tutti stanno cercando di capire come salvare altre persone », ha detto.

« Devastato dalla tragica perdita di giovani vite alla Saint Academy », ha scritto Cristian Munduate , rappresentante dell’ Unicef Nigeria , su X . « Bambini pieni di sogni stavano sostenendo i loro esami quando l’edificio scolastico è crollato. Le nostre più sincere condoglianze alle famiglie colpite». Sul suo letto d’ospedale, uno degli alunni feriti, Wulliya Ibrahim , 15 anni, ha raccontato di essere «entrato in classe» e che «appena cinque minuti dopo» ha «sentito un rumore» prima di «ritrovarsi qui».

Il corrispondente dell’AFP ha detto di aver visto undici corpi all’obitorio dell’ospedale universitario di Bingham e altri cinque cadaveri portati all’obitorio dell’ospedale Nostra Signora degli Apostoli a Jos. Almeno 15 studenti feriti e soccorsi sono stati ricoverati in ospedale, hanno dichiarato i funzionari dell’ospedale. I funzionari del Bingham Teaching Hospital non hanno voluto commentare.

La causa del crollo non è stata chiaramente stabilita, ma secondo i residenti locali si è verificato dopo tre giorni di forti piogge. I crolli di edifici non sono rari in Nigeria, il Paese più popoloso dell’Africa, a causa del lassismo nell’applicazione delle norme edilizie, della negligenza e dell’uso di materiali di scarsa qualità.

Almeno 45 persone sono rimaste uccise nel 2021 nel crollo di un edificio in costruzione nell’elegante quartiere Ikoyi di Lagos, la capitale economica della Nigeria. L’anno successivo, dieci persone sono rimaste uccise dal crollo di un edificio di tre piani nel quartiere Ebute-Metta di Lagos. Dal 2005, almeno 152 edifici sono crollati a Lagos, secondo un ricercatore universitario sudafricano che studia i disastri nel settore delle costruzioni.