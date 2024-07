Svelato l'identikit del nostro antenato universale comune: Luca ha 4,2 miliardi di anni

Abitava già la Terra 4,2 miliardi di anni fa l’ultimo antenato comune a tutti gli organismi viventi, dai microscopici batteri alle gigantesche sequoie, esseri umani compresi: chiamato affettuosamente Luca, 'Last Universal Common Ancestor', era probabilmente simile agli attuali batteri e possedeva già un sistema immunitario per difendersi dagli attacchi dei primi virus. Lo afferma lo studio pubblicato sulla rivista Nature Ecology & Evolution e guidato dall’Università britannica di Bristol, che dimostra come la vita fiorisse già dopo soli 400 milioni di anni dalla nascita del nostro pianeta e del Sistema Solare.

I ricercatori guidati da Edmund Moody hanno confrontato tutti i geni presenti nel Dna delle specie viventi, contando le mutazioni che si sono accumulate nel tempo dall’ultimo antenato condiviso. Utilizzando un equivalente 'geneticò dell’equazione usata per calcolare la velocità in fisica, sono così potuti risalire indietro fino a 4,2 miliardi di anni fa, l’età di Luca: "Non ci aspettavamo che Luca fosse così vecchio - commenta Sandra Álvarez-Carretero, co-autrice dello studio - ma i nostri risultati si adattano alla visione moderna sull'abitabilità della Terra primordiale».