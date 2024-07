Tragedia in Francia: bimba di 6 anni uccisa dal patrigno. La madre: l'ha brutalmente sbattuta a terra

«E' stato come un fulmine a ciel sereno», secondo la madre, che è ancora in ospedale. La donna sarebbe intervenuta e avrebbe ricevuto «diverse coltellate», che le hanno causato «nove ferite superficiali». La madre è poi uscita di casa per chiamare i servizi di emergenza, che al loro arrivo hanno solo potuto constatare l’assenza della bambina e del patrigno.

Il presunto colpevole, che secondo la sua compagna aveva «assunto cocaina più volte durante il giorno», è stato arrestato poco dopo le 6 di questa mattina mentre cercava di lasciare il bosco vicino alla loro casa di Betteville, ha spiegato Stephane Gauffeny, generale della Gendarmeria per la regione della Normandia. E’ stato arrestato, «ancora armato di coltello» ma si è lasciato «interrogare senza incidenti», ha aggiunto il procuratore. Il sospetto è stato posto in custodia di polizia per tentato omicidio di un coniuge, rapimento di un minore di 15 anni e omicidio di un minore di 15 anni, ha spiegato il procuratore.

«Per quanto riguarda la personalità del presunto colpevole, posso dirvi che ha 42 anni, è stato condannato cinque volte dal 2009 per reati legati alla droga ed è già stato incarcerato per questo tipo di reati», ha spiegato il procuratore di Rouen. Soffriva anche di «problemi comportamentali», ma «non era noto per aver commesso atti violenti, e i gendarmi non hanno ricevuto alcuna denuncia di precedenti violenze domestiche» da questa coppia che stava insieme da circa due anni, secondo il pubblico ministero.