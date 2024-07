Attentato a Trump, 'terremoto' sulla corsa elettorale

L’attentato all’ex presidente Usa e candidato repubblicano Donald Trump ha sconvolto il Paese, e avrà conseguenze immense anche sulla campagna presidenziale in corso, già non priva di colpi di scena. A coglierne la portata è stato in primis, e all’istante, l’obiettivo del 20enne Thomas Matthew Crooks: l’immagine di Trump, con il sangue che cola dall’orecchio sulla faccia e il pugno alzato in segno di lotta mentre lo portano via dal palco subito dopo la sparatoria, con una bandiera americana che sventola sopra di lui, è la foto iconica già diventata virale che sta rimbalzando sui social.

Che l’attentato sia avvenuto a due giorni dall’apertura della Convention Repubblicana a Milwaukee, è un ulteriore particolare che gioca a favore dell’ex presidente, il quale a breve avrà un enorme palcoscenico dal quale lanciare il suo messaggio, nei panni della vittima sopravvissuta, e galvanizzare la sua base. L’attentato avrà un impatto non solo sulla sicurezza ma sul 'clima' che si respirerà al mega raduno in Wisconsin.