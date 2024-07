Dall'ironia di Mosca alla solidarietà dei leader mondiali: le reazioni all'attentato di Trump

Di fronte all’attentato a Donald Trump, Mosca ha ironizzato, esortando gli Stati Uniti a usare i fondi per la polizia invece che inviare armi all’Ucraina . Rivolgendosi a «coloro che negli Usa votano per la fornitura di armi» al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha denunciato il sostegno a Kiev, che secondo lei ha alimentato «attacchi contro il presidente russo». «Forse sarebbe meglio usare questi soldi per finanziare la polizia americana e altri servizi che dovrebbero garantire la legge e l’ordine negli Stati Uniti?», ha aggiunto, puntando il dito contro le «politiche di incitamento all’odio».

L’attacco perpetrato contro l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante il suo comizio in Pennsylvania ha scatenato un’ondata di indignazione e solidarietà nei confronti del candidato repubblicano alla Casa Bianca, dall’attuale presidente e rivale nella corsa elettorale, il democratico Joe Biden, all’ex presidente Barack Obama e all’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli Affari esteri, Josep Borrell, passando per i presidenti di Venezuela, Nicolas Maduro, e Argentina, Javier Milei, e il miliardario Elon Musk. Tra i primi commenti, quello della premier Giorgia Meloni, a cui poi si sono aggiunti, tra gli altri anche Stramer, Kishida e Trudeau.

Sono tante le reazioni all'attentato che arrivano da ogni leader del mondo. E ai fatti di questa notte in Pennsylvania sono ovviamente state dedicate le prime pagine dei quotidiani nazionali più importanti.

Ecco i principali commenti:

«Sono felice di sapere che è al sicuro e sta bene. Prego per lui, per la sua famiglia e per tutti i presenti al comizio. Non c'è posto per questo tipo di violenza in America. Dobbiamo unirci come nazione per condannarla». (Joe Biden)

«Non c'è assolutamente spazio per la violenza politica nella nostra democrazia. Anche se non sappiamo ancora esattamente cosa sia successo, dovremmo essere tutti sollevati dal fatto che l’ex presidente Trump non sia stato gravemente ferito e sfruttare questo momento per impegnarci nuovamente nella civiltà e nel rispetto nella nostra politica. Michelle e io gli auguriamo una pronta guarigione». (Obama)

«Seguo con apprensione gli aggiornamenti dalla Pennsylvania, dove il 45esimo Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato colpito durante un comizio. A lui la mia solidarietà e i miei auguri di pronta guarigione, con l’auspicio che i prossimi mesi di campagna elettorale possano veder prevalere dialogo e responsabilità su odio e violenza». (La premier italiana Giorgia Meloni)