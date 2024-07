Arrestato a Miami il presidente della Federcalcio Colombia Ramòn Jesurùn

Il Presidente della Federcalcio colombiana, Ramòn Jesurùn, è stato arrestato a Miami durante un incidente avvenuto ieri nella finale della Coppa America. Lo si apprende da un rapporto odierno della polizia.

Secondo il rapporto della polizia della contea di Miami-Dade (Florida) Jesurùn è stato arrestato per accuse di «aggressione a pubblico ufficiale».

Domenica sera, lo stadio Hard Rock di Miami ha vissuto una situazione di caos nelle entrate del pubblico per la finale di Coppa America in cui l’Argentina ha sconfitto 1-0 la Colombia con un gol nei supplementari di Lautaro Martìnez.

Dopo la partita Ramòn Jesurùn, 71 anni, si stava dirigendo verso il campo di gioco insieme a un figlio e altri parenti per la cerimonia di premiazione, ma il personale di sicurezza ha impedito loro l’accesso, ha riferito il quotidiano colombiano 'El Tiempò. Il figlio del dirigente, Ramon Jamil, avrebbe affrontato uno dei membri della sicurezza.

Jesurùn, che è anche vicepresidente della Conmebol e membro del Consiglio Mondiale della FIFA, ha partecipato all'alterco ed è stato arrestato insieme a Ramòn Jamil, ha spiegato il giornale.