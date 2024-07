Chi è JD Vance, il 39enne scelto da Trump come suo vice alla Casa Bianca

Nonostante abbia criticato Trump in passato, Vance è ora uno dei suoi alleati più fedeli, incarnando perfettamente l'ideologia "America First" e la linea dura dell'elettorato MAGA. La sua opposizione agli aiuti all'Ucraina e le critiche all'establishment di politica estera lo rendono ancora più radicale di Trump su certi temi, aumentando il suo appeal tra i sostenitori più ferventi di Trump.

JD Vance, senatore dell'Ohio, ha una storia personale che risuona con una larga fetta dell'elettorato conservatore e degli elettori disillusi. Cresciuto in una cittadina industriale con una madre alcolizzata e una nonna del Kentucky come figura di riferimento, Vance ha superato notevoli avversità. La sua autobiografia del 2016, "Hillbilly Elegy," ha ottenuto un grande successo, riflettendo i sentimenti e le lotte di una comunità bianca economicamente depressa, che ha visto in Trump una speranza di riscatto nel 2016.

La scelta di Donald Trump di nominare JD Vance come suo candidato alla vicepresidenza rappresenta una mossa significativa e strategica per diverse ragioni.

Un "Attack Dog" per la Campagna

Vance ha già dimostrato di essere un efficace "attack dog", un ruolo spesso assegnato ai candidati alla vicepresidenza per attaccare gli avversari politici e proteggere il candidato principale da critiche dirette. Le sue dichiarazioni forti e aggressive contro i democratici e la sua retorica infuocata lo rendono una risorsa preziosa per la campagna di Trump, specialmente in un contesto elettorale polarizzato.

Diversità e appello ai giovani

Con i suoi 39 anni, Vance rappresenta una ventata di aria fresca e un collegamento con le generazioni più giovani. La sua famiglia multietnica, con la moglie Usha, figlia di immigrati indiani, e i loro tre figli, aggiunge un elemento di diversità che può ampliare l'appeal della candidatura di Trump.

Confronto con altri candidati potenziali

Nel mondo del business e tra alcuni segmenti del Partito Repubblicano, ci sono state preferenze per altri potenziali candidati alla vicepresidenza, come il governatore del North Dakota Doug Burgum e il senatore della Florida Marco Rubio. Burgum è visto come più moderato e vicino agli interessi di Wall Street, mentre Rubio avrebbe potuto attrarre l'elettorato ispanico e vantava un'esperienza più lunga al Senato. Tuttavia, Trump ha scelto Vance per il suo forte allineamento ideologico e la capacità di energizzare la base elettorale MAGA.