La Cnn: "Complotto dell'Iran per uccidere Trump". Il paese asiatico nega le accuse

Il Secret Service Usa ha intensificato le misure di sicurezza attorno a Donald Trump dopo aver ricevuto informazioni su un complotto iraniano per assassinarlo. Lo riferisce la Cnn. Il piano non ha nulla a che vedere con l’attentato di Butler, secondo le fonti. L’Iran ha più volte minacciato la vendetta per l’uccisione da parte dell’esercito americano di Qasem Soleimani, comandante del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, nel gennaio 2020. E tutti gli alti funzionari dell’amministrazione Trump che lavoravano alla sicurezza nazionale hanno beneficiato di rigide misure di sicurezza dopo aver lasciato il loro incarico. Il portavoce del Secret Service, Anthony Guglielmini, il giorno dopo l’attentato al tycoon aveva parlato di una rafforzamento della sua scorta di recente senza precisarne il motivo.

La smentita

L’Iran nega di aver complottato per assassinare l’ex Presidente Usa Donald Trump dopo che la CNN ha riferito che nelle ultime settimane gli Stati Uniti hanno ricevuto informazioni di intelligence secondo cui Teheran stava cercando di vendicare l’uccisione di un generale di alto rango.

In una dichiarazione alla Reuters, la missione dell’Iran presso le Nazioni Unite a New York ha affermato che «queste accuse sono infondate e malevole».

«Dal punto di vista della Repubblica islamica dell’Iran, Trump è un criminale che deve essere processato e punito in un tribunale per aver ordinato l’assassinio del generale Soleimani. L’Iran ha scelto la via legale per consegnarlo alla giustizia», si legge nella dichiarazione dell’Iran.