La nuova Commissione Ue, il ministro Fitto in pole per il Pnrr-Bilancio

Ci sono due costanti negli elementi del programma che Ursula von der Leyen ha illustrato ai gruppi: il commissario alla Difesa e il commissario agli Alloggi come principali novità dell’esecutivo europeo che verrà. Difficilmente la presidente designata tornerà sui suoi passi. Di certo nella testa dell’ex ministra della Difesa tedesca c'è una Commissione piuttosto diversa da quella che sta per terminare il suo mandato. La nuova legislatura von der Leyen, hanno più volte spiegato dal suo staff, non sarà essenzialmente nel segno della continuità. I portafogli, quindi, avranno titoli e competenze diverse rispetto a quelli attuali. Alcuni accorperanno più direzioni generali, altri resteranno nel concreto gli stessi, ma con titoli diversi. La Difesa, ad esempio, potrebbe essere formalmente accorpata all’Industria. Ci sarà un commissario per la difesa dei Valori e della Democrazia europea, sulla scia del portafoglio detenuto al momento da Vera Jourova. Il gioco a incastri tra vice presidenze esecutive, vice presidenze e commissari semplici sarà meno complesso e farraginoso. Von der Leyen vuole una struttura più snella e non è escluso che si tenga qualche delega.

Anche il Pnrr avrà il suo spazio e sarà affiancato al Bilancio. Al momento sembra questa la casella destinata al ministro per gli Affari Ue, il Sud, la Coesione e il Pnrr Raffaele Fitto. Ma qui si sfocia nelle trattative tra von der Leyen e i singoli Stati sui profili che le 27 cancellerie indicheranno. Ed è una partita che è solo agli inizi. La presidente attenderà almeno due candidature per Stato membro, un uomo e una donna. Diversi governi, in verità, hanno ufficiosamente già avanzato dei profili. La Lettonia ha confermato il falco Valdis Dombrovskis, la Slovacchia il vice presidente uscente Maros Sefcovic, l’Estonia avrà l’attuale premier Kaja Kallas nel ruolo di Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera. La spagnola Teresa Ribera, tra i ministri più vicini a Pedro Sanchez, potrebbe occuparsi del Green Deal, ed è questa una delle richieste arrivate dai Verdi in cambio del loro sì a Ursula.