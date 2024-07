Il rogo di Nizza, drammatico racconto di un 19enne: "Ho perso tutta la mia famiglia, non riuscivamo a respirare"

«Ho appena perso letteralmente tutta la mia famiglia»: è la straziante testimonianza rilasciata al giornale Nice-Matin da Zayairoudine, 19 anni, sopravvissuto all’incendio in un edificio di Nizza che ha causato 7 morti, tra cui tre bambini.

«Non riuscivamo più a respirare. Ho preso mio fratello che era vicino, l’ho avvicinato alla finestra affinché potesse respirare», racconta il giovane: ''Sentivo tutti gridare: al fuoco, al fuoco. Abbiamo detto di chiamare i pompieri». Dall’alto, il giovane ha visto un abitante sistemare un materasso sotto la loro finestra. «Ho visto mio padre saltare, poi mio fratello. Da lì, vedevo che non si muovevano più, così ho deciso di non saltare». Il padre è morto sul colpo mentre il fratello è ricoverato in ospedale con gravi ferite. «Non vedevamo più niente», ha raccontato, aggiungendo di essere riuscito a prendere una coperta per proteggersi col fratello. Quindi l’attesa di «5-10 minuti, poi sono arrivati i pompieri». «I pompieri mi hanno detto di tre morti rinvenuti in bagno. Siamo scoppiati in lacrime. Non sapevamo che fare. Apprendevamo in quel momento che la nostra famiglia era morta». ''Uno psichiatra ci ha fatto domande su come ci sentivamo. Mio fratello è sotto shock, io ho detto ciò che provavo. Ho appena perso letteralmente tutta la mia famiglia e forse è colpa di tre giovani», ha concluso Zayairoudine, mentre gli inquirenti propendono per l’ipotesi dell’incendio criminale doloso.