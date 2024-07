Guasti informatici in tutto il mondo: ritardi e voli sospesi negli aeroporti Usa e in gran parte d'Europa. La causa del cyber caos è un errore di aggiornamento

A provocare i guasti informatici su larga scala sarebbe stato l'errore di aggiornamento di un agente software. Non si tratterebbe, dunque, di un attacco hacker. È quanto si apprende da fonti informate. Il problema riguarderebbe il software di cybersicurezza Crowdstrike, usato da molte aziende ed amministrazioni, che, per un errore di configurazione, non si sta aggiornando correttamente.

Guasti tecnici su larga scala sono stati segnalati in tutto il mondo in quello che sembra essere un malfunzionamento globale dei sistemi informatici. Lo sottolinea la Bbc segnalando che le principali banche, i media e le compagnie aeree stanno attualmente subendo importanti interruzioni sul piano informatico.

Il colosso tecnologico statunitense Microsoft ha affermato di aver adottato «azioni di mitigazione» dopo le interruzioni del servizio. «I nostri servizi continuano a registrare miglioramenti mentre continuiamo ad adottare misure di mitigazione», ha affermato l’azienda in un post su X. In un avviso, Microsoft ha affermato che gli utenti "potrebbero non essere in grado di accedere a varie app e servizi di Microsoft 365 ».

Anche Piazza Affari è stata coinvolta nei problemi informatici legati ai sistemi Microsoft. Per oltre un’ora il sito di Borsa Italiana non è stato aggiornato, rimanendo fermo ai dati della chiusura di ieri. Da Borsa Italiana spiegano che la società Ftse Russell, la società che gestisce l’indice, ha comunicato in avvio di contrattazioni alle ore 9 che il punteggio dell’indice Ftse Mib non era aggiornato.

Nel Regno Unito, Sky News non è in onda a causa delle interruzioni determinate dalle avarie nei sistemi di Microsoft. Il canale non ha potuto trasmettere in diretta questa mattina, ha detto il presidente esecutivo della società alla Bbc.

Aena, l’ente di gestione aeroportuale ha allertato su possibili ritardi negli aeroporti spagnoli a causa di «problemi» ai suoi sistemi informatici. In un comunicato diffuso sui social, Aena assicura che sta tentando di risolvere i problemi informatici «nel più breve tempo possibile». Ma che questi potranno produrre ritardi nei voli programmati oggi in Spagna, anche se l’incidente non sta interessando tutti gli scali spagnoli.

Le compagnie aeree statunitensi hanno imposto uno stop globale per tutti i voli da loro operati. Lo riferisce la Bbc. United, Delta e American Airlines, tutte basate negli Stati Uniti, hanno imposto uno «stop globale a terra» per tutti i loro voli. Quelli attualmente in viaggio proseguiranno fino a destinazione, ma per ora non decolleranno altri voli, precisa la Bbc.

L’aeroporto di Amsterdam Schiphol, uno dei più trafficati d’Europa, è tra quelli colpiti dai problemi ai servizi cloud di Microsoft. Interruzioni anche nell’aeroporto di Eindhoven, nel sud dell’Olanda, per la compagnia aerea Transavia e per gli ospedali del Paese. "Attualmente c'è un’interruzione IT globale. L’impatto è attualmente in fase di mappatura», si legge in una nota diffusa dal gestore dello scalo.