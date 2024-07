Il "triplo talaq": ecco la mossa rara della principessa di Dubai che lascia il marito infedele su Instagram

«Caro marito, visto che sei occupato con altre compagne, con la presente dichiaro il nostro divorzio». Con queste poche parole, la principessa di Dubai, Sheikha Mahra bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 30 anni, figlia del primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e sovrano di Dubai Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ha annunciato la separazione su Instagram dal marito, in quella che è considerata una mossa rara per una principessa degli Emirati.

«Divorzio da te, divorzio da te e divorzio da te», scrive facendo riferimento alla pratica islamica nota come triplo talaq, che consente ai mariti di divorziare dalle mogli dicendo "divorzio da te" per tre volte, ma raramente usata dalle donne. «Abbi cura di te. La tua ex moglie», si legge nell’account.