Guerra in Medio Oriente, raid di Israele su obiettivi militari Houthi nello Yemen: "3 morti e 87 feriti". La risposta: "Colpiremo obiettivi civili a Tel Aviv"

Il premier israeliano, Banyamin Netanyahu, ha quindi lanciato il suo monito: "Chiunque desideri vedere un Medio Oriente stabile e sicuro dovrebbe opporsi all'asse del male iraniano e sostenere la lotta di Israele contro l'Iran e le sue metastasi: sia nello Yemen, sia a Gaza, sia in Libano, ovunque". "Questa operazione - ha aggiunto - ha colpito obiettivi a 1.800 km dai nostri confini. Rende chiaro ai nostri nemici che non esiste luogo in cui non possa arrivare il lungo braccio dello Stato di Israele".

Israele si aspetta - ha continuato il premier - che la comunità internazionale aumenti i suoi sforzi contro l'Iran e le sue metastasi, per frenare l'aggressione iraniana e per proteggere la libertà di navigazione internazionale". Netanyahu ha poi spiegato che il porto attaccato da Israele "non è un porto innocente. Era utilizzato per scopi militari, era utilizzato come punto di ingresso per le armi mortali fornite agli Houthi dall'Iran. Hanno usato quest'arma per attaccare Israele, per attaccare i paesi della regione, per attaccare una rotta marittima internazionale, una delle rotte marittime più importanti del mondo".

Il portavoce ha detto che il raid ha colpito il porto, che era "usato dagli Houthi per ricevere le armi trasferite dall'Iran" e questo "danneggerà le entrate degli Houthi', e ha poi spiegato che gli Stati Uniti sono stati informati prima del raid", e che l'attacco, che ha colpito a una distanza di circa 2.000 chilometri, si chiama 'Long arm' (Braccio lungo). "Si è trattato - ha aggiunto - di un attacco complesso che ha richiesto pianificazione e preparazione".