Mosca: esplosivi da Italia e Germania per atti terroristici

La filiale di San Pietroburgo del Servizio di sicurezza russo (Fsb) ha bloccato un canale per la fornitura di esplosivi e detonatori elettrici dall’Europa alla Russia destinati ad atti terroristici: lo ha reso noto l’Fsb, come riporta la Tass. Il materiale, si legge in un comunicato, è stato trasportato in diverse spedizioni dall’Italia e dalla Germania nascosto in cavità di pezzi di ricambio per auto.

Al via esercitazione militare di Russia e Iran nel Mar Caspio

È iniziata in mattinata nel Mar Caspio un’esercitazione militare navale congiunta che vede la partecipazione di Iran e Russia e degli altri Stati litorali, ovvero Kazakhstan, Turkmenistan e Azerbaigian. L’esercitazione, denominata 'Casarex24', punta a rafforzare la cooperazione regionale e migliorare la prontezza degli Stati partecipanti nella conduzione di operazioni di ricerca e salvataggio, riferisce Mehr. Tra le imbarcazioni iraniane che prendono parte all’esercitazione ci sono le navi missilistiche Paykan, Joshan, Derafsh e Separ, due elicotteri AB 212 e un’unità navale delle Guardie della Rivoluzione chiamata Martyr Basir. «Questi Stati non tollerano la presenza di Paesi extra regionali in questa regione», ha affermato l’ammiraglio Abbas Hassani, secondo quanto riferisce Irna, presentando l’esercitazione e facendo sapere che durerà per quattro giorni.