Paura a Mykonos: onda anomala provocata da un traghetto ferisce i bagnanti

Due persone sono rimaste ferite, una delle quali ha riportato la frattura di due costole. L'onda ha anche spazzato via sedie a sdraio, ombrelloni ed effetti personali dei bagnanti​​. Il video dell'incidente, che mostra il momento in cui l'onda ha colpito la spiaggia, è stato diffuso sui social media, aumentando la preoccupazione per la sicurezza nelle aree balneari​​.

Misure preventive

In risposta all’incidente, le autorità locali stanno considerando nuove regolamentazioni per i traghetti che operano nelle vicinanze delle spiagge, come la riduzione della velocità e la definizione di percorsi di navigazione più sicuri per prevenire futuri incidenti​.