Scoperta incredibile a Rio de Janeiro: squali con alte concentrazioni di cocaina

Intorno a Rio de Janeiro, la droga probabilmente entra direttamente in mare tramite lo scarico di laboratori illegali dove la cocaina viene raffinata. Proviene anche dai tossicodipendenti tramite gli scarichi non trattati delle fognature.

Squali che erano stati esposti alla cocaina sono stati ritrovai al largo del Brasile. Tredici squali dal muso affilato prelevati dalle acque costiere vicino a Rio de Janeiro avevano tracce della droga nei muscoli e nel fegato , hanno riferito i ricercatori, che hanno fatto la scoperta e i cui risultati sono stati riportati su «Science of the Total Environment». La cocaina è stata rilevata nelle fogne e nei fiumi di molti paesi, tra cui il Brasile.

Gli squali dal muso affilato brasiliani (Rhizoprionodon lalandii ) trascorrono l’intera vita nelle acque costiere. Quindi Saggioro ha pensato che sarebbero stati tra le specie più inclini ad assumere la droga, direttamente dall’acqua di mare o dal pesce che mangiano, o forse da pacchi alla deriva. Il team ha acquistato 13 squali da piccole imbarcazioni da pesca che prendono di mira questa specie e altre.

Dopo aver sezionato gli squali in laboratorio, il team ha testato il tessuto muscolare ed epatico utilizzando una tecnica standard chiamata cromatografia liquida con spettrometria di massa tandem. Tutti i campioni sono risultati positivi e le concentrazioni erano fino a 100 volte superiori a quelle precedentemente riportate per altre creature acquatiche. Una preoccupazione è che le sostanze tossiche nel fegato degli squali possano ostacolare la produzione di vitellogenina, che diventa il tuorlo necessario per le cellule uovo.