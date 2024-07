Allerta massima a Parigi per le Olimpiadi: città blindata. Israele avverte: rischio attentati

Dispositivo di sicurezza senza precedenti nella capitale francese , già blindata alla vigilia della cerimonia inaugurale dei Giochi olimpici di Parigi 2024, mentre arrivano potenziali minacce di attentati durante l’atteso evento sportivo. Il livello di allerta è quindi altissimo per il rischio di atto terroristico di matrice islamista dopo l’avviso trasmesso a Parigi da Israele, un video minaccia attribuito a Hamas , poi decretato falso, e l’arresto di sette persone in Belgio sospettate di preparare un attacco.

Parigi e la regione Ile-de-France sono già state classificate «nere» per il traffico domani, sia in uscita che in entrata, indicando condizioni di traffico «estremamente difficili». A partire dalle 13, le zone rosse saranno notevolmente estese intorno alla Senna . L’accesso sarà vietato a tutti i veicoli motorizzati, a eccezione delle forze dell’ordine, dei servizi di emergenza e dei membri dell’organizzazione.

Già dalle 10 di domani numerose strade della capitale saranno chiuse al traffico, rendendo molto complicati, per non dire impossibili, gli spostamenti dei parigini, di cui molti sono giù 'scappati'. Il ministro dei Trasporti, Patrice Vergriete, ha confermato che la tangenziale parigina, nota come 'périphérique', sarà parzialmente se non del tutto chiusa, per essere «riservata al traffico degli atleti», oltre alla presenza nella capitale di decine di capi di Stato, invitati a cena al Louvre dal presidente Emmanuel Macron e che assisteranno alla cerimonia di apertura. La decisione finale sulla chiusura parziale o totale del 'périph' - così viene chiamato dai parigini - spetta alla prefettura di Polizia di Parigi. Pertanto, Vergriete ha invitato la popolazione a spostarsi, per qualsiasi evenienza, prima delle 10, e di lasciare poi la propria macchina parcheggiata.

Minacce terroristiche

Alla vigilia dell’evento di apertura che terrà gli occhi del mondo puntati su Parigi, il capo della diplomazia israeliana, Israel Katz, ha avvisato la Francia del rischio di attentati terroristici contro la delegazione israeliana da parte di terroristi legati all’Iran. Una lettera al ministro degli Esteri francese Stephane Sejourné, citata dal Times of Israel, paventa un possibile «complotto sostenuto dall’Iran per attaccare la delegazione israeliana alle Olimpiadi di Parigi» da parte di chi «cerca di minare il carattere celebrativo di questo gioioso evento».

Protezione degli atleti israeliani

Gli 88 atleti israeliani presenti ai Giochi di Parigi sono soggetti a protezione 24 ore su 24 da parte dei servizi di sicurezza francesi e sono anche sorvegliati da funzionari dello Shin Bet, a causa delle minacce di cui sono oggetto a causa della guerra a Gaza. «Attualmente disponiamo di valutazioni riguardanti la potenziale minaccia rappresentata dai terroristi iraniani e da altre organizzazioni terroristiche che mirano a compiere attacchi contro i membri della delegazione israeliana e i turisti israeliani durante le Olimpiadi», ha scritto Katz.

Arresti in Belgio

Nelle scorse ore, la procura federale belga ha annunciato l’arresto di sette persone nell’ambito di una serie di perquisizioni in tutto il Paese che avevano come obiettivo le attività di un gruppo terroristico e la possibile preparazione di un attentato. "In questa fase non abbiamo dettagli sui luoghi o sugli obiettivi, ma ciò che è stato trovato suggerisce che si stava preparando un attacco», ha detto Arnaud d’Oultremont, un portavoce dell’ufficio del pubblico ministero.

Video minaccia di Hamas

Inoltre, da qualche giorno è in circolazione sui social media un video con un militante di Hamas che minaccia la Francia, ma per esperti di sicurezza sarebbe «un falso» da attribuire alla propaganda filorussa. Nel filmato un uomo, con il volto nascosto da una kefiah e con una bandiera palestinese sul petto, accusa la Francia di sostenere Israele, prima di brandire quella che sembra la testa di Marianna, figura simbolica della Repubblica francese, con un berretto frigio, decapitata e insanguinata. È stato diffuso da siti e profili social spesso non autenticati e utilizzati per scopi di propaganda e disinformazione da parte di reti russe, anche in Africa.

Disagi nei trasporti pubblici

Tutte le stazioni della metropolitana vicine alla Senna saranno chiuse e molte linee di autobus sono deviate, quindi non sarà facile spostarsi nemmeno con i trasporti pubblici. Diverse stazioni sono già state chiuse per alcuni giorni o addirittura per settimane, come la fermata Concorde, dove nella piazza antistante si svolgeranno eventi di BMX, breaking e skateboard. Domani la circolazione di numerose linee della rete del 'Metrò di Parigi sarà fortemente impattata e diverse stazioni saranno chiuse già dalla mattina e per l’intera giornata, in particolare le numero 6, 8, 9, 10, 12, 13, T2, T3; un blocco che riguarderà soprattutto il quartiere degli Champs-Elysées e tutte le stazioni vicine alle rive della Senna, oltre a quella di Porte de Versailles.

Sicurezza aerea e fluviale

Il complesso e ingente dispositivo di sicurezza comporta, oltre a quella terrestre, una dimensione aerea e fluviale, lungo la Senna, scenografia della cerimonia di domani. Dalle 18.30 di domani fino a mezzanotte, lo spazio aereo nel raggio di 150 km da Parigi sarà completamente chiuso fino a mezzanotte; pertanto, nessun aereo potrà decollare o atterrare negli aeroporti della regione di Parigi (Orly, Roissy, Le Bourget) e nemmeno a Beauvais. Tutti i voli previsti per questa fascia oraria sono stati cancellati e nessun aereo sarà autorizzato a sorvolare questa zona di 150 km. Questo perimetro è stato stabilito dalle autorità in modo da lasciare un margine di dieci minuti per intervenire se un velivolo sospetto venisse rilevato. Per contrastare le minacce dei droni, saranno dispiegati cannoni Jammer con una portata di diversi chilometri, in grado di intercettare tutti gli oggetti volanti non identificati. Per giunta degli elicotteri militari sorvoleranno permanentemente Parigi prima e durante la cerimonia per monitorare le aree potenzialmente ad alto rischio.

Sorveglianza lungo la Senna

Sulla Senna saranno mobilitate 86 imbarcazioni per garantire la sicurezza, oltre alle 94 che trasportano gli atleti. Sommozzatori e squadre cinofile controlleranno ogni imbarcazione prima della cerimonia. L’esercito ha anche installato dei sonar in acqua per rilevare eventuali oggetti non identificati o intrusioni. Lungo la Senna, bracci anti-intrusione dotati di reti subacquee impediranno qualsiasi accesso non autorizzato all’acqua.