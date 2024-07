"L'Ue verso maxi-multa da oltre 10 miliardi a Meta, per aver legato il servizio di annunci Marketplace con Facebook"

Marketplace è una piattaforma di annunci di vendita online lanciata da Meta, precedentemente conosciuta come Facebook Inc., nel 2016. Questo servizio consente agli utenti di acquistare, vendere e scambiare beni con altre persone all'interno della loro comunità locale o regionale. Si accede a Marketplace tramite il sito web di Facebook o tramite l'app mobile, rendendolo facilmente accessibile agli utenti già familiarizzati con la piattaforma di social media.

Funzionamento di Marketplace

Gli utenti possono mettere in vendita i loro articoli semplicemente caricando foto, aggiungendo una descrizione e stabilendo un prezzo. In modo simile a siti di annunci come eBay o Craigslist, Marketplace offre una vasta gamma di categorie, che vanno dall'abbigliamento e accessori fino a veicoli e immobili, permettendo agli utenti di cercare specificamente ciò di cui hanno bisogno vicino a loro. La piattaforma integra anche funzionalità di messaggistica diretta, che consente ai compratori di contattare i venditori per domande o per negoziare il prezzo.

Controversie e regolamentazioni

Negli ultimi anni, Marketplace di Meta è finito sotto l'occhio dei regolatori, soprattutto in Europa, dove la Commissione europea ha espresso preoccupazioni circa il possibile abuso della posizione dominante di Meta nel mercato dei social media. Come riportato da Reuters, la Commissione sta considerando di imporre una multa significativa a Meta per aver collegato il servizio di Marketplace a Facebook, argomentando che questa pratica potrebbe danneggiare la concorrenza limitando la visibilità degli annunci dei concorrenti sui suoi social media, come Facebook e Instagram.