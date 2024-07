Massiccio attacco all'Alta Velocità in Francia nel giorno delle Olimpiadi. "E' sabotaggio". Colpiti 800mila viaggiatori

La società ferroviaria francese Sncf ha subito un «attacco massiccio» che ha paralizzato la sua rete «gravemente interrotta» a poche ore dalla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici a Parigi. «Diversi atti dolosi concomitanti» hanno colpito 3 linee su 4 del Tgv Atlantico, Nord ed Est : 'Sono stati appiccati incendi deliberati per danneggiare' gli impianti delle linee ad alta velocità, ha spiegato il gruppo ferroviario in un comunicato stampa. Di conseguenza, il traffico dei treni ad alta velocità su queste tre linee è «molto disturbato». Una fonte vicina alla questione ha parlato di atti di «sabotaggio» .

La missione iraniana presso le Nazioni Unite ha respinto le accuse di Israele, dopo che lo Stato ebraico aveva avvertito la Francia riguardo ad un 'complotto' dall’Iran per attaccare gli atleti israeliani che oggi sfilano con quelli italiani. «Atti terroristici non hanno spazio nei principi dei gruppi di resistenza, bugie e inganni non possono cambiare il ruolo dell’accusatore e dell’imputato», ha affermato la missione della Repubblica islamica presso l’Onu, come riferisce Irna.