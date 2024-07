Nyt: "Piano segreto di Kiev contro la Russia, Mosca avverte il Pentagono'

I funzionari del Pentagono sono rimasti sorpresi dalle affermazioni di Belousov e non erano a conoscenza dell’operazione, scrive il Nyt aggiungendo: «Ma qualsiasi cosa abbia rivelato Belousov... è stata presa abbastanza sul serio perché gli americani hanno contattato gli ucraini e hanno detto, in sostanza, 'se state pensando di fare qualcosa del genere, non fatelo'».

Il giornale spiega che, nonostante la profonda dipendenza dell’Ucraina dagli Stati Uniti per il sostegno militare, di intelligence e diplomatico, i funzionari ucraini «non sono sempre trasparenti» con le loro controparti americane riguardo alle loro operazioni militari, in particolare quelle dirette contro obiettivi russi dietro le linee nemiche. I funzionari ucraini e il Cremlino si sono rifiutati di commentare l’indiscrezione e il ministero della Difesa russo non ha risposto a una richiesta di commento, riporta il giornale.

E intanto è il ministro degli Esteri Lavrov a chiarire - parlando dei colloqui fra i capi della diplomazia di Ucraina e Cina nella conferenza stampa della riunione ministeriale Asean nel Laos - che "un eventuale negoziato di pace fra Russia e Ucraina non potrà essere basato solo sulla proposta di Kiev".

Una «conversazione seria» per arrivare a una soluzione in Ucraina deve tenere conto «della realtà esistente sul piano territoriale», ovvero delle 4 regioni che la Russia ha «acquisito», ha commentato Lavrov in merito ad una proposta dell’ex presidente Usa Donald Trump per una soluzione «economica» della crisi in Ucraina: denota, secondo Lavrov, «l'approccio da uomo di affari» e «non tiene conto della realtà esistente, in particolare di quella territoriale». Parlando in una conferenza stampa a Vientiane, in Laos, Lavrov ha citato un articolo dell’ex Segretario di Stato Mike Pompeo secondo cui «invece di dare semplicemente denaro all’Ucraina, 500 miliardi di dollari sarebbero stanziati alle condizioni del prestito-affitto per ricevere denaro da coloro che si sostituirebbero a vicenda a Kiev per molti anni». Lavrov ha detto che «non può commentare queste idee che non sono serie» e derivano dalla «consapevolezza dell’Occidente dell’inutilità di contare sulla sconfitta della Federazione Russa». «Quando propongono qualcosa di serio, ovviamente, come ha detto il presidente, siamo sempre pronti per una conversazione onesta che tenga conto delle realtà esistenti. E la realtà è che abbiamo introdotto modifiche alla nostra Costituzione, che menziona quattro regioni della Federazione Russa che hanno votato a favore nel referendum. E’ una delle principali realtà di cui bisogna tenere conto», ha detto il ministro degli esteri russo.